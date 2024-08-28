Kerem Demirbay: Galatasaray'a yakışanı yapamadık Kerem Demirbay, Young Boys'a karşı 1-0 mağlup olup UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Young Boys ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar rakibine 1-0 yenilerek turnuvaya havlu attı.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kaybedilen Young Boys maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A YAKIŞANI YAPAMADIK"

Kerem Demirbay maçla ilgili, "Üzgünüz. Bugün böyle bir maç oynadığımız için... Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik, Galatasaray'a yakışanı yapamadık. Üzgünüz. Futbol çok basit. Bugün başaramadık. Yakışanı yapamadık. Galatasaray için, camiamız için, ülkemiz için üzgünüm. Avrupa Ligi'ne girdik. Galatasaray'ı, bize yakışanı yapmak istiyoruz. Yola devam edeceğiz." dedi.

Hak edenin formayı alacağını söyleyen Kerem Demirbay, "Galatasaray'da büyük oyuncular, büyük karakterler var. Ben de onlardan biriyim. Burada hak eden formayı alır." ifadelerini kullandı.