Kerem'den 11 yıl sonra ilk! Bunu son olarak Cristiano Ronaldo yapmıştı Galatasaray’ın milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçında kaydettiği golle bu sezonki 6. golünü attı. Kerem bu golüyle birlikte de Cristiano Ronaldo'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray sahasında Manchester United ile mücadele etti. 6 golün çıktığı karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızıların 3. golünü ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Müsabakanın 71. dakikasında sahneye çıkan Kerem ceza sahası sağ tarafından yaptığı sert ve harika vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-3’e getirdi.

Bu sezon altıncı golünü attı

İngiltere’de oynanan karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkardı.

Aktürkoğlu, bu gollerin 3’ünü Süper Lig’de, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında, 1’ini de elemelerde attı.

Müsabakaya yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu, 60. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna girdi.

Ronaldo'dan sonra bir ilki gerçekleştirdi

Ayrıca milli futbolcu, başka bir başarının daha yakaladı.

Kerem Aktürkoğlu, Cristiano Ronaldo'dan (2012/13) bu yana bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Manchester United’a hem iç sahada hem de deplasmanda gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.