Kimpembe ırkçılığı duyunca çılgına döndü

Pierre Webo'nun hakeme çıkışmasından sonra ırkçılık olayını öğrenen PSG'nin tecrübeli savunma oyuncusu Presnel Kimpembe sahadan çekilmeleri gerektiğini söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. ve son maçında 4. hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.

Maçın yayıncılarından RMC Sport görüntülerin altyazılı halini yayınladı. Pierre Webo'nun hakeme çıkışmasından sonra gelen ilk ses Presnel Kimpembe'den oldu.





"İÇERİ GİRİYORUZ"

Kimpembe, "Ne, Ne! Ciddi misiniz? Niye siyah demiş? Haydi sahayı terk edelim. Niye öyle diyor? İçeri gidiyoruz, işte bu, giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu maç sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "No to racism" (Irkçılığa hayır) yazılı bir görsel paylaşarak hakeme tepkisini dile getirdi.