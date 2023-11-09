Kingsley Coman: Galatasaray harika bir takım Bayern Münih oyuncusu Kingsley Coman, Galatasaray'a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Bayern Münih forması giyen Kingsley Coman, Galatasaray'a karşı 2-1 kazandıkları maçın ardından TRT Spor'a konuştu.

"Galatasaray harika bir takım"

Coman, "Bence grupta ikincilik yarışında her şey ortada. Galatasaray harika bir takım, Kopenhag da öyle. Hak eden takımın gruptan çıkmasını diliyorum." dedi.

"Zaman zaman maçlarda acı çektiğimiz oldu"

Fransız yıldız ayrıca, "Galatasaray'a karşı zor maçlar oynayacağımızı biliyorduk ama bence iki maçta da iyiydik. Zaman zaman maçlarda acı çektiğimiz anlar oldu ama iyi mücadele ettik ve bizim için sonuçlar iyi oldu." sözlerini sarf etti.