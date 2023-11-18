Kopenhag, Galatasaray maçı öncesi önlem aldı! Biletlerinizi koruyun

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag ile 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Parken Stadyumu'nda karşılaşacak Galatasaray, rakibini mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

Deplasmandaki Bayern Münih ve Manchester United maçlarında tribünde Galatasaray taraftarının çokluğu nedeniyle bu maç öncesinde Kopenhag harekete geçti.

"Sorun yaşanmaması için biletlerinizi koruyun"

Danimarka ekibi bugün resmi siteden yaptığı duyuru ile Kopenhaglı taraftarların maç biletlerini Galatasaraylı taraftarlara satmamasını istedi.

Mavi-beyazlı takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Parken Stadyumu'ndaki 2 Şampiyonlar Ligi maçında da sorun yaşanmadı. Son maç Galatasaray karşısında oynanacak ve sorun yaşanmaması için biletlerinizi koruyun. Biletler diğer maçlar gibi şimdiden tükendi. Bayern Münih ve Manchester United maçlarında Galatasaray taraftar gruplarının stadyumlara girdiğini gördük. Bunun yaşanmaması ve gruptan çıkma mücadelesinde takımınızı desteklemek için stadyumda yerinizi alın.