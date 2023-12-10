Kopenhag - Galatasaray maçını Daniele Orsato yönetecek UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu salı günü oynanacak olan Kopenhag - Galatasaray maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

12 Aralık Salı günü Parken Stadı'nda saat TSİ 23.00 başlayacak olan müsabakanın hakemi belli oldu.

Orsato düdük çalacak

Kopenhag - Galatasaray maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Michael Fabbri. Müsabakanı VAR koltuğunda Massimiliano Irrati oturacak, AVAR'da ise Paolo Valeri görev yapacak.