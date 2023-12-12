Kopenhag - Galatasaray maçının ilk 11'leri Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3 puan alması durumda gruptan çıkacak.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Exxen platformundan yayınlanacak.

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

İlk 11'ler

Kopenhag: Grabara, Diks, Vavro, Claesson, Diogo, Elyounoussi, Lerager, Jelert, Ankersen, Achouri, Falk

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Tete, Kerem, Zaha, Icardi