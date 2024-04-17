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Şampiyonlar Ligi



Kylian Mbappe, Devler Ligi'nde Shevchenko ve Ibrahimovic’i yakaladı

Kylian Mbappe, Devler Ligi'nde Shevchenko ve Ibrahimovic’i yakaladı Fransız yıldız Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona’ya attığı 2 golle birlikte, turnuvada 48’er golü bulunan Andriy Shevchenko ve Zlatan Ibrahimovic ile gol sayılarını eşitledi.