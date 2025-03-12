Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica'yı konuk eden Barcelona, rakibini 3-1 mağlup etti ve toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Rapinha, 27. dakikada Lamine Yamal ve 42. dakikada Rapinha kaydetti. Portekiz ekibinin tek golünü ise 13. dakikada Nicolas Otamendi attı.

YAMAL TARİHE GEÇTİ

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Benfica ile oynanan maçta Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Yamal, 11. dakikada Raphinha'nın attığı golde asisti yapan futbolcu oldu. 17 yaşındaki futbolcu, 27. dakikada ise kendisi ağları havalandırdı.

HEM GOL HEM ASİST YAPAN EN GENÇ FUTBOLCU

Yamal, bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem asist yapan en genç futbolcu oldu. (17 yaş 214 gün)