Lazio - Celtic maçını Halil Umut Meler yönetecek Lazio ile Celtic arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

AA

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında İtalya'nın Lazio ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yapılacak maçı yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre 28 Kasım Salı günü Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Yardımcıları da belli oldu

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Alper Ulusoy da video yardımcı hakem olarak görev alacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)