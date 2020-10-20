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    Leipzig-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, bu akşam deplasmanda Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 10:35
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 10:35
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    Leipzig-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Ülkemizi Şamiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir, ilk maçına çıkıyor...

    Turuncu-lacivertliler, H Grubu ilk maçında bu akşam Almanya temsilcisi Leipzig'e konuk olacak.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    RB Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Başakşehir: Mert Günok, Junior Caicara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can, Deniz Türüç, Demba Ba

    Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, T. Adams, Kampl, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen

    Leipzig-Başakşehir maçının muhtemel 11 leri #1

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