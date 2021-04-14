Leroy Sane'nin pozisyonu Bayern'e pahalıya patladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan PSG-Bayern Münih karşılaşmasında Leroy Sane'nin son dakikalarda yaptığı pas tercihi çok tartışıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri PSG-Bayern Münih ve Chelsea-Porto maçlarıyla başladı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı, deplasmanda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i, Parc des Princes Stadyumu'nda konuk etti.

Bayvera ekibi, 40. dakikada Maxim Choupo-Moting'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazansa da deplasmanda attığı gol sayısı fazla olan PSG, bir üst tura yükselen takım oldu.

GECEYE DAMGASINI VURAN POZİSYON

Maçın son dakikalarında Bayern'in yakaladığı pozisyonda Leroy Sane'nin yaptığı pas hatası oldukça eleştirdi.

90+3'te yaşanan pozisyonda Sane, ceza sahasında uygun iki arkadaşına pas vermek yerine zoru deneyince top kalecide kaldı. Bu pozisyonda Bayern golü atsaydı, turu geçen taraf olacaktı.

Paris ekibi, yarı finalde Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)