Lille maçının faturası ağır oldu UEFA, Fenerbahçe'ye ceza verdi

Haber Merkezi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında sahasında ağırladığı Lille ile 90 dakikası 1-0 sona eren maçın uzatma bölümü sonucunda 1-1 berabere kalmıştı.
İlk maçı 2-1 kazanan Fransız ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu’na yükselen taraf olurken, sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.
UEFA CEZA VERDİ
Bu müsabakanın ardından ise Fenerbahçe, UEFA'dan ceza aldı.
UEFA, Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle sarı-lacivertli takıma 1 yıl ertelemeli kısmı tribün kapatma cezası verdi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış