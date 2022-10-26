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Lionel Messi, rekorlara doymuyor

Lionel Messi, rekorlara doymuyor

PSG'nin yıldızı Lionel Messi, Maccabi Haifa'nın ağlarını 2 kez sarstı ve yine tarihe geçti. Arjantinli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.