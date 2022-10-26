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    Lionel Messi, rekorlara doymuyor

    PSG'nin yıldızı Lionel Messi, Maccabi Haifa'nın ağlarını 2 kez sarstı ve yine tarihe geçti. Arjantinli oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.
    • 26.10.2022 - 21:09
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 21:10
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    Lionel Messi, rekorlara doymuyor

    Lionel Messi, performansıyla harikalar yarattı. Arjantinli yıldız, son olarak takımı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup ettiği maçta 2 kez ağları sarstı.

    Ronaldo'yu geride bıraktı

    Messi ikinci golünü ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaydetti. 35 yaşındaki oyuncu, bu golüyle Cristiano Ronaldo'yu geçerek Şampiyonlar Ligi'nde, 23 golle, ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu.

    Lionel Messi, rekorlara doymuyor #1

    10 gol ve 10 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu

    Öte yandan, Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

    Dünya Kupası, öncesi formu üst düzeyde

    Eski günlerine geri dönen yıldız isim, Arjantin ile Dünya Kupası'nda yer almadan önce formunu üst düzeye çıkardı.

    Lionel Messi, rekorlara doymuyor #2


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