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    Lionel Messi: Ronaldo ile rakip olmayı seviyorum

    Lionel Messi: Ronaldo ile rakip olmayı seviyorum

    Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, rakibi Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Messi, "Umarım Ronaldo hastalığını bir an önce atlatır" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 17:49
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 18:23
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    Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ile olan rekabetini atlattı. Barcelona-Real Madrid derbilerinde Cristiano Ronaldo ile rekabetlerinin çok özel olduğunu söyleyen Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde de Portekizli golcüyle karşılaşmak istediğini dile getirdi.

    "RONALDO İLE REKABETİMİZ ÇOK ÖZEL"

    "Ronaldo ile rekabetimiz çok özel. Her zaman da öyle olacak. Uzun yıllardır rekabet ediyoruz ve belli bir seviyeyi uzun süre korumak kolay değil. İnsanlar bu rekabeti seviyor. Real Madrid ve Barcelona taraftarları dışında tüm futbol taraftarları için muhteşem bir gösterdi."

    Lionel Messi: Ronaldo ile rakip olmayı seviyorum #1

    "UMARIM BİR AN ÖNCE İYİLEŞİR"

    "Ronaldo ile karşılaştığımız maçlar çok özeldi. Tabii bunlar geçmişte kaldı. Bugün ise umarım Cristiano Ronaldo hastalığını bir an önce atlatır ve Şampiyonlar Ligi'nde birlikte karşılaşırız. Onunla olan rekabetimizi seviyorum."

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