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    Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

    Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, Ronald Koeman tarafından Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Dinamo Kiev maçı kadrosuna alınmadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2020 - 15:08
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 15:31
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    Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

    İspanya La Liga'da istediği sonuçları alamayan Barcelona, Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında deplasmanda oynayacağı Dinamo Kiev karşılaşmasına Lionel Messi'yi kadroya dahil etmedi.

    MESSI YOK, PIQUE SAKAT

    Son lig maçında Atletico Madrid'e 1-0 yenilen Katalan ekibinde, Arjantinli oyuncu kötü oyunuyla eleştirilerin odağı olmuştu.

    Bugün Kiev deplasmanına gidecek Barcelona kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Ronald Koeman, 19 kişilik listeye golcü oyuncuyu yazmadı. Atletico Madrid maçında sakatlanan Pique de kadroda bulunmuyor.

    Barcelona'nın kafilesinde; Ter Stegen, Dest, Alena, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Dembele, Puig, Neto, Coutinho, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, Junior, Pena, Mingueaza ve Konrad yer aldı.

    Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı #1

    "DİNLENMEYE İHTİYAÇLARI VAR"

    Öte yandan Koeman Messi'nin kadro dışı kalmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Messi ve De Jong'u almamaya karar verdik çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki durum oldukça rahat ve dinlenmeye ihtiyaçları var. Tek sebep bu." ifadelerini kullandı.

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