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Liverpool fizyoterapistinin Arda Güler'e yaptığı hareket gündem oldu

Liverpool fizyoterapistinin Arda Güler'e yaptığı hareket gündem oldu Liverpool fizyoterapisti, çantasından su almak isteyen milli futbolcu Arda Güler'e izin vermedi. Ortaya çıkan bu anlar ise sosyal medyada gündem yarattı.