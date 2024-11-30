UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool, Real Madrid'i 2-0 mağlup etmişti.
İngiliz ekibinin gollerini gollerini 52. dakikada Alexis Mac Allister ve 76. dakikada Cody Gakpo atarken, Real Madrid'de Kylian Mbappe Liverpool'da ise Mohamed Salah penaltı kaçırmıştı.
ARDA, İLK KEZ 11 BAŞLADI
Real Madrid forması giyen Arda Güler ise ilk kez Devler Ligi'nde 11'de maça başlarken, 57 dakika sahada kalmıştı.
ARDA'YI TERSLEDİ
Mücadeleden günler sonra ortaya çıkan görüntüler ise oldukça dikkat çekti.
Maç içerisinde sakatlanan Liverpool oyuncusuna müdahale için sahaya giren Liverpool fizyoterapistinin susayan Arda Güler'in su alma girişimini sert bir şekilde terslediği görüldü.
Ortaya çıkan bu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
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