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Şampiyonlar Ligi Haberleri

Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool ile Inter, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?