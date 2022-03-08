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    Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Liverpool ile Inter, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 15:36
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    Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Devlerin yarıştığı Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu yine nefes kesen karşılaşmalara  sahne olacak.

    Liverpool ile Inter, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Anfield Road'da kozlarını paylaşacak.

    İlk maçı 2-0 kaybeden Hakan Çalhanoğlu'nun boy gösterdiği Inter, bu karşılaşmayı kazanıp tur biletini cebine koymak istiyor.

    İki dev takımın karşılaşmasına hazırlanan Şampiyonlar Ligi, futbolseverlere seyrine doyulmaz bir futbol keyfi yaşatacak.

    Milli futbolcumuz Çalhanoğlu'nu izlemek isteyenler ise "Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    LİVERPOOL - INTER MAÇI NE ZAMAN?

    Anfield Road'da oynanacak Liverpool - Inter maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu gece TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

    Liverpool - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Diaz, Jota, Mane

    Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan, Perisic, Dzeko, Martinez


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