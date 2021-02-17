Liverpool, Leipzig'i 2 golle geçti

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool deplasmanda Alman ekibi Leipzig'i 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Leipzig ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool karşı kaşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan maça Leipzig'li oyuncuların hataları damga vurdu. Bu fırsatları gole çeviren Liverpool, evine galibiyetle döndü.

GOLLER YİNE SALAH VE MANE'DEN

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısına iyi başlayan Liverpool'da Salah, 53. dakikada Sabitzer'in büyük hatası sonrası gol perdesini açan isim oldu. 58. dakikada Mukiele'in hatasıyla topla buluşan Mane, topu ağlara göndermeyi başardı ve 90 dakika Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Premier Lig'de üst üste 3 maç kaybeden Liverpool, rövanş öncesi büyük avantaj sağladı ve moral depoladı.

RÖVANŞ MAÇI 10 MART'TA OYNANACAK

Bundesliga'daki çıkışını sürdüremeyen Leipzig ise rövanş maçında büyük bir sürprize imza atmaya çalışacak. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 10 Mart Çarşamba günü oynanacak.

OZAN TARİHE GEÇTİ

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, bir İngiliz kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.