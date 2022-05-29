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    Liverpool, maçın geç başlamasına soruşturma başlattı

    Liverpool, maçın geç başlamasına neden olan mücadele öncesi yaşanan olaylar hakkında soruşturma açılmasını talep etti.
    • 29.05.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 12:47
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    Liverpool, maçın geç başlamasına soruşturma başlattı

    2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi final mücadelesi için Liverpool ile Real Madrid Fransa'da kozlarını paylaştı.

    Mücadeleye İspanyol ekip 1-0 kazdı ve kupanın sahibi oldu.

    Diğer yandan maçın tam 36 dakika geç başlaması tüm dünyada yankı uyandırırken İngiliz ekibi Liverpool, bu konu hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

    "Soruşturma başlatılması için resmi başvuruda bulunduk"

    Liverpool'un internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Stade de France'de bu gece oynanan karşılaşma öncesinde stadyuma girişlerde yaşanan olaylar nedeniyle gerçekten üzgünüz. Avrupa futbolunun en büyük maçında taraftarlar, herkesin şahit olduğu böyle bir olayı yaşamamalıydı. Maç öncesinde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatılması için resmi başvuruda bulunduk." ifadeleri yer aldı.

    Liverpool, maçın geç başlamasına soruşturma başlattı #1

    Maç öncesi neler yaşanmıştı?

    Maça az bir süre kala çok sayıda boş yer olduğu görülüyordu. Stadyum içindeki dev ekranlarda, ertelemenin sebebi olarak taraftarların maça geç gelmesi gösterildi.

    Fakat stada çok sayıda sahte biletle girmek isteyen taraftar olduğu ve Paris polisinin stadyuma sahte biletle girmeye çalışan kişileri engellendiği ifade edildi.

    Liverpool, maçın geç başlamasına soruşturma başlattı #2


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