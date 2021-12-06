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- Liverpool - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 06.12.2021 - 21:58
Şampiyonlar Ligi heyecanı, oynanacak olan son grup maçları ile devam edecek. Artık grup aşamasında son maça gelinen ve büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde, karşılaşmalar nefes kesecek.
Bu nefes kesen karşılaşmalardan birisi ise Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi maçı olacak.
İki dev takım bize futbol resitali izletmeye hazırlanırken, maçın zaman ve saat bilgisi araştırılmaya başlandı.
Peki, Liverpool - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
LİVERPOOL - MİLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi maçı 7 Aralık 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Bu zorlu müsabaka Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.
LİVERPOOL - MİLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.