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Liverpool - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. grup maçında Liverpool ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?