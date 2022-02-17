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    Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i kendi evinde yendi

    Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i kendi evinde yendi

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, konuk olduğu Inter'i 2-0 mağlup ederek rövanşa avantajlı bir skor elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 01:04
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 01:38
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynanıyor. Gecenin maçlarından Liverpool ile Inter arasında Guiseppe Maezza Stadı'nda oynana karşılaşma, konuk İngiliz ekibinin 2-0'Lık üstünlüğü ile sona erdi.

    Golleri 75. dakikada Roberto Firminho ve 83’te Muhammed Salah kaydetti.

    Liverpool, bu sonuçlar evindeki rövanş maçı için önemli bir avantaj elde etti.

    HAKAN'IN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ

    İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin en tehlikeli pozisyonuna Inter girdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 16. dakikadaki şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

    SALAH 8 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATTI

    Mısırlı yıldız futbolcu Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarında 8 maç üst üste gol atan Cristiano Ronaldo'nun ardından ikinci oyuncu oldu.

    Liverpool Şampiyonlar Ligi nde Inter i kendi evinde yendi #1

    Liverpool Şampiyonlar Ligi nde Inter i kendi evinde yendi #2

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    Liverpool Şampiyonlar Ligi nde Inter i kendi evinde yendi #4

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