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Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i kendi evinde yendi

Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i kendi evinde yendi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, konuk olduğu Inter'i 2-0 mağlup ederek rövanşa avantajlı bir skor elde etti.