Luis Suarez bu kez rakibine çimdik attı

Luis Suarez bu kez rakibine çimdik attı

Rakiplerini ısırmasıyla bilinen Luis Suarez, Atletico Madrid-Chelsea maçında bu kez Rüdiger'in baldırını sıktı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 1-0 yenen İngiliz ekibi, rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etti.

Oldukça çekişmeli geçen karşlaşmanın 78. dakikasında ise ilginç bir olay yaşandı.

ÇİMDİK ATTI

Atletico Madrid atağında Uruguaylı golcü Luis Suarez, topla rakip arasına giren Rüdiger'in baldırını eliyle sıktı. Devamında sol ayağıyla rakibine çelme takmaya kalkan Suarez'e ,Antonio Rüdiger'in tepkisi çok sert oldu.

Golcü futbolcunun bu hareketi sonrası Rüdiger, Suarez'in üzerine yürüdü ve ikili arasında itiş kakış yaşandı. Saha içindeki futbolcular, bu gerilim sonrası iki futbolcuyu güçlükle sakinleştirdi.

RAKİPLERİNİ ISIRMIŞTI

Dün akşam yaşananlar, Luis Suarez'in geçmiş vakalarını akıllara getirdi. 2014 Dünya Kupası D Grubu maçında İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini'yi ısıran Uruguaylı forvete, 9 milli maç ve 4 ay futbolla ilgilli tüm aktivitelerden men cezası verilmişti.

Suarez, 21 Nisan 2013'te Chelsea ile Liverpool arasında Anfield Road'da oynanan mücadelede ise Chelsea'nin Sırp oyuncusu Ivanovic'i de ısırmıştı.

Suarez, o ısırık sonrası İngiltere Futbol Federasyonu'ndan 10 maç ceza almıştı.