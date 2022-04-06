Atletico Madrid'in başarılı golcüsü Luis Suarez, Manchester City maçı öncesinde koridorda yerde bulunan rakip takım logosuna basmamaya özen gösterdi.

Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City ile oynadıkları müsabaka öncesinde çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Karşılaşma için stadyuma giriş yapan Uruguaylı futbolcu, koridorda yerde yer alan Manchester City logosuna basmamak için özen gösterdi ve birkaç adım sola kayarak rakip takımın logosunun üzerine basmadı.

Luis Suarez'den alkışlanacak hareket İZLE



ARKADAŞLARINI DA UYARDI

Luis Suarez daha sonra takım arkadaşlarını da uyardı ve aynı saygının gösterilerek logoya basılmamasını sağladı. O anları Şampiyonlar Ligi resmi hesabı takipçileriyle paylaştı.