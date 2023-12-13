Lukas Lerager: Şu an bulutlardayım Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle son buldu.



Karşılaşmanın tek golünü atan Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager, Galatasaray maçının ardından konuştu.

"Şu an bulutlardayım"

Lukas Lerager, "Ne düşündüğümü bilmiyorum. Şu an bulutlardayım. Bu yaptığımız fazlasıyla çılgınca! Yolumuza devam ediyoruz.'' dedi.

Lerager sözlerini, ''Aslında çok iyi bir oyun oynamadık. İşler tam anlamıyla istediğimiz gibi gitmedi ama sonucu aldık." şeklinde noktaladı.

"Çok büyük oynadık"

Kopenhag'da ter döken diğer bir futbolcu Rasmus Falk, "Şampiyonlar Ligi biletinin tadını çıkaracağız. Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray'ın olduğu gruptan çıktık. Aslında bu pek mümkün gözükmüyordu ama başardık.'' dedi.

Sözlerine devam eden Falk, ''Harika maçlar oynadık. Bu kesinlikle gurur dolu bir tablo. Son olarak yine harika bir maç çıkardık. Çok büyük oynadık." şeklinde konuştu.

"Bu gece uyuyamayacağız"

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Kopenhaglı futbolcu Jelert ise şu sözleri kullandı: