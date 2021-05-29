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    Manchester City - Chelsea maçının muhtemel 11’i

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City ile Chelsea arasında bu akşam Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla belli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 08:58
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    Manchester City - Chelsea maçının muhtemel 11’i

    İki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea, bu akşam Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.

    Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Saat 22.00’de başlayacak olan karşılaşmayı beIN Sports naklen yayınlayacak.

    Manchester City - Chelsea maçının muhtemel 11’i #1

    2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea, 2. defa kupanın sahibi olmak isterken, Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, Bernardo Silva, Fernandinho, İlkay, Mahrez, De Bruyne, Foden

    Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chillwell, Mount, Pulisic, Werner

    Manchester City - Chelsea maçının muhtemel 11’i #2

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