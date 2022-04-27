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    Manchester City - Real Madrid maçında gol düellosu

    Manchester City - Real Madrid maçında gol düellosu

    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City, konuk ettiği Real Madrid'i 4-3 yendi.
    • AA
    • 27.04.2022 - 00:35
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    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turu, Etihad Stadı'nda İngiltere'nin Manchester City ile İspanya'nın Real Madrid takımları arasındaki karşılaşmayla başladı.

    City 11 dakikada 2 gol buldu

    Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Manchester City, 11 dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

    De Bruyne tarihe geçti

    Sağ kanattan Riyad Mahrez'in ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Kevin De Bruyne, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. 93. saniyede gelen bu gol, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde en erken attığı gol olarak tarihe geçti.

    Jesus farkı 2'ye çıkardı

    De Bruyne'ün sol kanattan yerden uzun ara pasını iyi kontrol ederek driplingle rakip savunmayı ekarte eden Gabriel Jesus, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

    Manchester City - Real Madrid maçında gol düellosu #1

    Benzema yine sahnede

    Geriye düştüğü mücadelede ataklarını sıklaştıran Real Madrid, aradığı golü 33. dakikada yıldız oyuncusu Karim Benzema'yla buldu.

    Sol kanattan Ferland Mendy'nin ceza sahasına ortasını iyi takip eden Fransız futbolcu, ayak içi plase bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

    Manchester City - Real Madrid maçında gol düellosu #2

    2. yarı da goller devam etti

    İki takımın da etkili ataklar geliştirdiği karşılaşmanın ikinci yarısı, karşılıklı gollerle devam etti.

    Manchester City, 47. dakikada gole çok yaklaşmasına rağmen skoru değiştiremedi. Sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Mahrez'in ceza sahası sağ çaprazdan plase vuruşunda top, direğe çarptı ve Phil Foden'ın önüne düştü. İngiliz oyuncunun boş kaleye vuruşunda ise Real Madrid'in savunma oyuncusu Dani Carvajal, meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı.

    Manchester City - Real Madrid maçında gol düellosu #3

    City, Foden ile 3. golü buldu

    Real Madridli oyunculardan topu kapan ve ara paslarla markajdan kurtulan Fernandinho'nun sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortaya iyi yükselen Foden, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı sağ köşeden filelerle buluşturdu ve Manchester City, 53. dakikada 3-1 öne geçti.

    Manchester City - Real Madrid maçında gol düellosu #4

    Junior farkı 1'e indirdi

    Real Madrid'de orta sahanın sol kanadında topla buluşan Vinicius Junior, Fernandinho'yu çalımlayarak driplingle topu ceza sahası içine kadar sürdü ve sol çaprazdan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yollayarak 55. dakikada skoru 3-2'ye getirdi.

    Silva, City adına 4. gole imza attı

    Manchester City, mücadelenin 73. dakikasında 4-2 öne geçti. Ceza sahasına doğru çalımlarla girmeye çalışan Zinchenko, Real Madridli savunma oyuncuları tarafından faulle durduruldu. Bernardo Silva'nın oyuna devam etmesi nedeniyle hakem, pozisyon avantajı kuralını devreye sokarak maçı durdurmadı ve Portekizli oyuncu, ceza sahası çizgisinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

    Benzema'nın 2. golü beraberliğe yetmedi

    Manchester Cityli Aymeric Laporte'nin, kendi ceza sahasına yapılan ortaya elle müdahale etmesinin ardından Real Madrid, penaltı kazandı. Benzema, şık bir vuruşla penaltıyı golle sonuçlandırarak 82. dakikada skoru 4-3'e getirdi. Bu sezon tüm kulvarlarda 41'inci golüne imza atan Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 14 kez ağları sarsarak krallık yarışında Robert Lewandowski'yi geride bıraktı ve zirveye yerleşti.

    Rövanş 4 Mayıs'ta

    Manchester City, rakibi karşısında ilk maçtan 4-3 galip ayrıldı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 4 Mayıs Çarşamba günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.


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