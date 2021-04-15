- Haberler
- Şampiyonlar Ligi Haberleri
- Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u eledi
Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u eledi
- AA & Ensonhaber
- 15.04.2021 - 00:23
- Güncelleme : 15.04.2021 - 00:54
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları tamamlandı.
İngiltere temsilcisi Manchester City, sahasında 2-1 kazandığı maçın rövanşında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a, Signal Iduna Park'ta konuk oldu.
CİTY'DEN DEPLASMANDA DA AYNI SKOR
Karşılaşmayı 2-1 kazanarak bir üst tura çıkan Manchester City'in gollerini, 55. dakikada Riyad Mahrez penaltıdan ve 75. dakikada Philip Foden attı. Ev sahibi Dordmund'un golü 15. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.
Manchester City yarı finalde PSG ile karşılaşacak.
BELLİNGHAM, DEVLER LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ
Dortmund forması giyen İngiliz futbolcu Jude Bellingham, attığı golle Şampiyonlar Ligi final elemelerinde gol atan en genç ikinci futbolcu olarak tarihe geçti.
17 yaş 289 günlükken gol atmayı başaran futbolcunun önündeki isim bir dönem Barcelona forması giyen Bojan Krkic.
Krkic 2008 yılında Barcelona ile Schalke 04 arasında oynanan çeyrek final müsabakasında 17 yaş 217 günlükken gol atma başarısı göstermişti.