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    Manchester United-Başakşehir maçının hakemi

    Temsilcimiz Başakşehir'in salı günü deplasmanda oynayacağı Manchester United maçının hakemi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2020 - 13:33
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    Manchester United-Başakşehir maçının hakemi

    Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Başakşehir'in, 24 Kasım Salı günü Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacağı müsabakada Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.

    VAR'A ALMAN HAKEM

    Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Marius Avram'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada Alman Christian Dingert, Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğuna oturacak.

    Portekizli Joao Pinheiro ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Dingert'e eşlik edecek.

    Manchester United-Başakşehir maçının hakemi #1

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