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Manchester United-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Başakşehir, H grubu 4. maçında deplasmanda İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak.
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 09:03
Süper Lig'de oynadığı son maçta Beşiktaş'a 3-2 yenilen Başakşehir, ManU deplasmanından iyi bir skorla dönerek taraftarını mutlu etmek istiyor.
İki takım arasında oynanan ilk maçı temsilcimiz 2-1 kazanmıştı.
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Old Traffor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United
De Gea
Wan-Bissaka
Maguire
Lindelöf
Telles
Fred
Matic
Fernandes
Van de Beek
Rashford
Martial
Başakşehir
Mert
Bolingoli
Epureanu
Skrtel
Rafael
Berkay
İrfan Can
Mahmut
Visca
Deniz
Demba Ba