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    Manchester United-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Başakşehir, H grubu 4. maçında deplasmanda İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 09:03
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    Manchester United-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de oynadığı son maçta Beşiktaş'a 3-2 yenilen Başakşehir, ManU deplasmanından iyi bir skorla dönerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

    İki takım arasında oynanan ilk maçı temsilcimiz 2-1 kazanmıştı.

    SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Old Traffor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak ve Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı olarak yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Manchester United

    De Gea
    Wan-Bissaka
    Maguire
    Lindelöf
    Telles
    Fred
    Matic
    Fernandes
    Van de Beek
    Rashford
    Martial

    Başakşehir

    Mert
    Bolingoli
    Epureanu
    Skrtel
    Rafael
    Berkay
    İrfan Can
    Mahmut
    Visca
    Deniz
    Demba Ba

    Manchester United-Başakşehir maçının muhtemel 11 leri #1

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