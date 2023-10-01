Manchester United - Galatasaray maçını Ivan Kruzliak yönetecek Galatasaray'ın Manchester United'la deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Ivan Kruzliak, düdük çalacak.

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Şampiyonlar Lig'inde Galatasaray'ın, Manchester United'a konuk olacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Bastian Dankert olurken yardımcılığını Bram Van Driessche üstlenecek.

Galatasaray, ilk galibiyetini arıyor

Organizasyonun ilk haftasında Galatasaray sahasında Kopenhag'la 2-2 berabere kalmıştı.

Manchester United ise deplasmanda Bayern Münih'e 4-3'lük skorla mağlup olmuştu.