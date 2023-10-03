Manchester United - Galatasaray maçının ilk 11'leri Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray, Manchester United deplasmanına çıkacak.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Galatasaray, İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

Old Trafford Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, Exxen'den yayınlanacak.

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.

Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, sıkıntılı bir süreçten geçen rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

A Grubu'nun ilk haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.

İlk 11'ler

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat, Casemiro, Mount, Fernandes, Hannibal, Rashford, Hojlund

Galatasaray: Muslera, Angelino, Abdülkerim, Sanchez, Boey, Torreira, Kaan, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Icardi