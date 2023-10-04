Manchester United zaferi sonrası Galatasaray'ın galibiyet coşkusu Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester United'ı 3-2'lik skorla devirdi. Karşılaşma sonrasında ise sarı-kırmızılılar galibiyet sevincini taraftarıyla birlikte yaşadı.

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ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Manchester United'a konuk oldu.

Galatasaray, iki kez geriye düşmesine rağmen Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini; Zaha, Kerem ve Icardi kaydetti. İngiliz ekibinin golleri ise Hojlund'dan geldi.

Alınan bu kritik galibiyetle temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda puanını 4'e çıkardı ve 6 puanı bulunan Alman devi Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Büyük sevinç yaşandı

Kazanılan tarihi galibiyet ardından ise sarı-kırmızılı futbolcular büyük bir coşku yaşadı. Manchester United'e deplasmanda deviren Galatasaray takımı, sevincini maça gelen ve desteği bırakmayan taraftarıyla yaşadı.

Maç sonu üçlüsü Boey'den

Yağmurlu havaya rağmen takımlarını İngiltere'de yalnız bırakmayan taraftarın yanına giden oyuncular, maç sonunda tezahüratlar yaptı.

Galibiyet şarkıları söyleyen sarı-kırmızılılarda maç sonu üçlüsünü son dönemlerin formda isimlerinden Sacha Boey yaptı.