Marcel Tisserand'ın Şampiyonlar Ligi hayali

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, hedefinin ligde şampiyon olup gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı son isim olan Kongolu stoper Marcel Tisserand, açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ"

Sarı-lacivertlilerin dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu belirten 27 yaşındaki defans oyuncusu, "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Karar vermek çok kolay oldu. Takıma en iyi şekilde katkı vermek istiyorum. İkili mücadeleyi seven bir futbolcuyum. Topla birlikte ilerlemeyi de seviyorum." dedi.

"HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK"

Hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyleyen tecrübeli stoper, “Beni bilen bilir ki ben çok hırslı bir oyuncuyum. Her maçı kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Onun için Fenerbahçe’ye, doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var; birinci olmak, şampiyonluğu geri almak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bu Fenerbahçe’ye yakışır." ifadelerini kullandı.