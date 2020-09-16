Dolar
7.4923
0.032%
Euro
8.894
0.2073%
Altın
1965.14
0.5639%
Borsa
1112.72
0.1331%
G. Altın
473.062
0.483%
Bitcoin
81622.17
-0.4818%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Marcel Tisserand'ın Şampiyonlar Ligi hayali

    Marcel Tisserand'ın Şampiyonlar Ligi hayali

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, hedefinin ligde şampiyon olup gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 14:19
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 14:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı son isim olan Kongolu stoper Marcel Tisserand, açıklamalarda bulundu.

    "DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ"

    Sarı-lacivertlilerin dünyanın en büyük kulüplerinden biri olduğunu belirten 27 yaşındaki defans oyuncusu, "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Karar vermek çok kolay oldu. Takıma en iyi şekilde katkı vermek istiyorum. İkili mücadeleyi seven bir futbolcuyum. Topla birlikte ilerlemeyi de seviyorum." dedi.

    "HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK"

    Hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyleyen tecrübeli stoper, “Beni bilen bilir ki ben çok hırslı bir oyuncuyum. Her maçı kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Onun için Fenerbahçe’ye, doğru kulübe geldim. Taraftarları mutlu etmek için bir hedefimiz var; birinci olmak, şampiyonluğu geri almak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bu Fenerbahçe’ye yakışır." ifadelerini kullandı.

    Marcel Tisserand ın Şampiyonlar Ligi hayali #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir