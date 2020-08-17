Marcelo: Bayern'i de eleyebiliriz

Olimpik Lyon'un başarılı stoperi Marcelo Guedes, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacakları Bayern Münih maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Lyon, tarih yazarak adını yıllar sonra yarı finale yazdırdı.

Lyon’un 19 Ağustos’ta yarı finaldeki rakibi de Alman devi Bayern Münih oldu. Marcelo, Fanatik'e yaptığı açıklamada Bayern Münih'e eleyeceklerini söyledi.

"BAYERN'İ ELEYEBİLİRİZ"

Brezilyalı futbolcu, “Hedefimiz finale çıkmak. Zaten Şampiyonlar Ligi’nin içinde yer alıyorsanız, finalden başka bir şey düşünmemelisiniz. Ben hedeflerimde ve hayallerimde hep en büyüğünü düşündüm. Çünkü o zaman da hayatta bunların mümkün olacağına inanıyorum. Nitekim şimdiye kadar da böyle oldu. Yarı finalde de çok zor bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de Şampiyonlar Ligi’ndeyiz ve başaracağımıza inanıyoruz.” dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Beşiktaş ile ilgili de konuşan Marcelo, “Beşiktaş taraftarlarına destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bana sosyal medya üzerinden birçok mesaj gönderildi. Telefonuma da sayısız mesaj geldi. Hepsine cevap veremiyorum ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Umarım ben de onlar adına sahada en iyisini yapacağım ve benimle gurur duymaya devam edecekler. Şu an ise transfer konularına girmek istemiyorum. Sadece maça konsantre olmuş durumdayım.” ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'İN KALİTESİNİ GÖSTERİYOR"

Öte yandan Lyon'daki partnerlerinin Süper Lig geçmişi olduğunun hatırlatılması üzerine tecrübeli stoper, “Birlikte gerçekten çok iyi oynuyoruz. Marçal, Gaziantep’te, Denayer da Galatasaray ’da, ben de Beşiktaş’ta oynadım. Aslında bu durum, Süper Lig’in kalitesini gösteriyor. Türkiye’de oynamış 3 oyuncu şu an Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde oynayacak. Bununla gurur duyulması gerektiğini düşünüyorum. Denayer ve Marçal çok iyi oyuncular ve farklı stillere sahipler. Birbirimizle hem saha içinde hem de dışında çok iyi anlaşıyoruz. Umarım bu formumuzu sürdürürüz.” şeklinde konuştu.