Marcelo, Real Madrid'e veda etti

Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Marcelo, Şampiyonlar Ligi finali ile eflatun-beyazlılara veda etti.

Fransa'da Stade de France'da Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid takımları karşı karşıya geldi.

Real Madrid müsabakadan 1-0 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu oldu.

Carlo Ancelotti Marcelo ile ilgili olarak en son yaptığı açıklamada, "Isco Real Madrid kariyeri sona erdi, kendisine bundan sonra başarılar diliyoruz. Marcelo için aynı şeyi söylemiyorum. Henüz çünkü Şampiyonlar Ligi finalimiz var. O maçta da kaptanımız olacak" demişti.





"Bundan daha iyi veda edemem"

Brezilyalı oyuncu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Marcelo açıklamalarında, "Kendimi bir efsane gibi hissetmiyorum, her andan zevk alan bir insanım. Vedalaşmadan önce kaptan olup kupayı kaldıracak kadar şanslıydım. Bernabéu'daki son maç zaten mini bir veda oldu ama şimdi beşinci Şampiyonlar Ligi'nden daha iyi veda edemem. Çok güzel bir döngüyü kapattım.

Duygu acımasız, Real Madrid ile son maçımdı ama çok mutluyum. Bu bir üzüntü günü değil, büyük bir sevinçle ayrılıyorum, hayranlara ve Bernabéu'da yaşadığım büyülü gecelere minnettarım." ifadelerini kullandı.

544 maç 25 kupa

Marcelo 2007 yılında 6,5 milyon euro bonservis ile transfer edilmişti.

Real Madrid'de 544 maça çıkarak kulüp tarihine geçmişti. Brezilyalı oyuncu 5 Şampiyonlar Ligi kupası dahil İspanya devinde toplamda 25 kupa kazandı.