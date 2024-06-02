Marco Reus, Borussia Dortmund'la istediği vedayı yapamadı Real Madrid ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund formasını son kez giyen Marco Reus, 2-0'lık mağlubiyet sonrası kupa hayallerine kavuşamadı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu’nda oynanan maçta Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı.

Real Madrid, iki golle kazandı

Real Madrid, rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.

İspanyol ekibine kupayı getiren golleri 74’üncü dakikada Dani Carvajal ve 83’üncü dakikada Vinicius Junior attı.

Madrid ekibi, en yakın takipçisine 8 şampiyonluk fark attı

Bu şampiyonluk Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ndeki 15’inci zaferi oldu.

Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım konumunda bulunan İspanyol ekibini 7 şampiyonlukla Milan takip ediyor.

Reus, oyuna sonradan girdi

Bu müsabaka ile birlikte ise Borussia Dortmund'un efsane futbolcusu Marco Reus, sarı-siyahlı formayı son kez sırtına geçirdi.

72. dakikada Karim Adeyemi'nin yerine oyuna dahil olan Alman futbolcu, yıllardır formasını giydiği Dortmund ekibine veda etti.

Son maçında kupayı alamadı

Kariyerindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen yıldız isim, Real Madrid karşısında alınan mağlubiyet sonrasında bu hedefini gerçekleştiremedi.

Dortmund'a olan sadakati takdir topladı

1 Temmuz 2012'de Borussia Mönchengladbach'tan Dortmund'a 17.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 35 yaşındaki isim, sarı-siyahlı takıma olan bağlılığı ile taraftarların sevgilisi haline geldi.

Takım arkadaşları Robert Levandowski, Mario Götze ve Mats Hummels'in ezeli rakip Bayern Münih'e transfer olması sonrasında Dortmund'da kalmaya devam eden Reus, gösterdiği sadakat ile takdirleri topladı.

Borussia Dortmund ile 429 maça çıktı

5 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli oyuncu, Borussia Dortmund formasını 429 kez giydi.

Reus, bu karşılaşmalarda 170 gol ve 131 asistle mücadele etti.

12 yılda 5 kupa kazandı

Kariyerini MLS'te sürdürmesi beklenen Reus, kariyeri boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'yı hiç kazanamadı.

Almanya Ligi'ni kazanmanın defalarca kıyısından dönen yıldız futbolcu, 2013 yılındaki Devler Ligi finalinde Bayern Münih'e 2-1 mağlup olunması sonrasında kupa sevinci yaşayamamıştı.

Reus, 12 yıllık Dortmund kariyerinde 5 adet kupa kazandı. Hücum oyuncusu, 2 Almanya Kupası, 3 de Almanya Süper Kupası'nı havaya kaldırdı.