Martin Skrtel: Artık grupta puanla tanışmamız gerek

Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi oyuncularının mücadele ettiğini aktaran Skrtel, Manchester maçıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

"İşimiz kolay değil, bunun farkındayız. Leipzig maçının ikinci yarısında iyi işler yaptık. PSG maçı da aynı şekide oldu. Onlara karşı da iyi bir oyun ortaya koyduk ama sonuca ulaşamadık. Sonuç için gol atmalıyız. Gol pozisyonları ürettik ama sonlandırma konusunda eksiklerimiz vardı. Bunu gidermek için gol atmamız gerek, rakip en küçük hatanızda sizi cezalandırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde hata yapmamalısınız. Yarınki maç için ümidimiz var. İyi bir savaş bizi bekliyor. İyi mücadele edip artık grupta puanla tanışmamız gerek. Yarın gruptaki ilk galibiyetimizi alma hedefindeyiz."





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