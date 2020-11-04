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- Martin Skrtel: Artık grupta puanla tanışmamız gerek
Martin Skrtel: Artık grupta puanla tanışmamız gerek
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 14:11
Medipol Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Manchester United maçı öncesi Okan Buruk ile birlikte basın toplantısına aktarıldı.
"GOL ATMALIYIZ"
Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en iyi oyuncularının mücadele ettiğini aktaran Skrtel, Manchester maçıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:
"İşimiz kolay değil, bunun farkındayız. Leipzig maçının ikinci yarısında iyi işler yaptık. PSG maçı da aynı şekide oldu. Onlara karşı da iyi bir oyun ortaya koyduk ama sonuca ulaşamadık. Sonuç için gol atmalıyız. Gol pozisyonları ürettik ama sonlandırma konusunda eksiklerimiz vardı. Bunu gidermek için gol atmamız gerek, rakip en küçük hatanızda sizi cezalandırıyor. Şampiyonlar Ligi'nde hata yapmamalısınız. Yarınki maç için ümidimiz var. İyi bir savaş bizi bekliyor. İyi mücadele edip artık grupta puanla tanışmamız gerek. Yarın gruptaki ilk galibiyetimizi alma hedefindeyiz."
"BAŞAKŞEHİR'İN BAŞARISI İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"
Skrtel, İngiliz bir gazetecinin, "Eski Liverpool oyuncusu olarak Manchester United maçının senin için farklı bir anlamı var mı?" sorusuna, "Açıkçası Liverpool için uzun süre oynadım. İki takımın rekabetini ele aldığınızda aralarında kıran kırana maçlar olduğunu söyleyebilirim. Şu an Başakşehir'in başarısı için mücadele ediyorum. Onlara karşı Başakşehir formasıyla sonuç almak için mücadele edeceğim. Kazanmak iyi olur, neden olmasın? Takım olarak son haftalarda iyi performans çıkarıyoruz." yanıtını verdi.