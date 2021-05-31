Mason Mount: Babamı görünce gözyaşlarına boğuldum

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'i 1-0 yenerek kupayı müzesine götüren Chelsea'de Mason Mount, maç sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Chelsea'nin genç oyuncusu Mason Mount, açıklamalarda bulundu.

BT Sport'a açıklamalarda bulunan Chelsea'nin genç futbolcusu Mount, "Bunu kelimelere dökemem. Bu imkansız.

Hayal ettiğim tek şey Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gitmek ve Chelsea ile bir kupa kazanmaktı. Bazı zorlu takımlarla oynadık. Kazandık. Bu çok özel bir şey." dedi.

"Şu anda dünyanın en iyi takımıyız." diyen 22 yaşındaki oyuncu, "Manchester City'nin nasıl bir takım olduğunu, Premier Lig'de yaptıklarını gördünüz. Çok zor bir maçtı. Gol attık ve maçı savunduk. Her şeyi sahada bıraktık ve kazandık. Ne diyeyim?" ifadelerini kullandı.

"GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM"

Babası tribünden indiğinde gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Mason Mount, "Onu görünce gözyaşlarına boğuldum. Aileme her şey için teşekkür ediyorum." dedi.