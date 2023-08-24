Mauro Icardi: Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz Galatasaray'ın Molde'yi 3-2 yendiği maçın ardından yıldız futbolcu Mauro Icardi, "Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz" dedi.

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Norveç ekibi Molde, temsilcimiz Galatasaray'ı Aker Stadyumu'nda konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım maçtan Fredrik Midtsjö'nün 90+4. dakikada attığı golle 3-2 galip ayrıldı.

Bu maçın ardından 1 gol ve 1 asist ile oynayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, açıklamalar yaptı.

"Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız"

Golcü futbolcu, şu sözleri sarf etti:

Güzel bir gol attım ama asistte çok keyifliydi. Hepimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Evimizdeki maça da kazanmak için çıkacağız.

"Onların sevgisinin karşılığı olarak sürekli goller atmak istiyorum"

30 yaşındaki isim ayrıca şunları dedi:

Galatasaray taraftarları çok seviyorum. Çok iyi takımlarda, çok iyi taraftarların önünde oynadım. Dünyadaki en iyi taraftarlardan biri bizim taraftarımız. Onlar da bana sevgiyle yaklaşıyor. Evimizde, deplasmanda hep yanımızdalar. Ben de onların sevgisinin karşılığı olarak sürekli goller atmak istiyorum.

"Bu bir içgüdü"

Mauro Icardi, tek vuruşlardaki ustalığıyla ilgili ise, şu açıklamayı yaptı: