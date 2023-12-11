Mauro Icardi: Ölümüne oynamamız gerekiyor Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Kopenhag maçıyla ilgili "Takımımızın ne seviyede olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyoruz. Karşımıza gelen herkes ile mücadele edebiliyoruz. Bu çok önemli bir maç, ölümüne oynamamız gerekiyor" dedi.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'la Danimarka'da karşı karşıya gelecek.

Parken Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele 12 Aralık Salı akşamı saat 23.00'ta başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde ise sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Burada bir tarih yazabiliriz"

Mauro Icardi, sözlerine şu şekilde başladı:

Burada bir tarih yazabiliriz. Bu takımın potansiyelini biliyoruz. Takımımızda istediğimiz her şey var, önceki maçlarda da bunu gördünüz.

"Bu çok önemli bir maç, ölümüne oynamamız gerekiyor"

Potansiyellerinin farkında olduğunu söyleyen Icardi, şunları dedi:

Potansiyelimizin farkındayız. Takımımızın ne seviyede olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyoruz. Karşımıza gelen herkes ile mücadele edebiliyoruz. Yarın da yapmamız gereken bu. Bu çok önemli bir maç, ölümüne oynamamız gerekiyor.

"Hakem Orsato ile kişisel bir sorunum yok"

Maçın İtalyan hakemi Orsato hakkında konuşan yıldız isim, şu açıklamayı yaptı:

Hakem Orsato ile kişisel bir sorunum yok. Çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum, kaptan olarak bir ilişki kurmuştum onunla İtalya'da. Aramız iyi bile diyebilirim. Basında bu tarz şeyler gördüm ama maçta anlık gelişen bir olay olduğunu hatırlıyorum. Orsato ile ilgili kötü bir anım yok. Böyle bir maçta görev alması onun ne kadar önemli bir hakem olduğunun göstergesi.

"Bilindiği gibi iğne ile oynuyorum"

Icardi, sözlerini şu şekilde noktaladı: