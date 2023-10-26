Mauro Icardi'nin panenka sırrı belli oldu! Meğer sebep çok başkaymış... Bayern Münih'e karşı kullandığı panenka penaltısıyla dünyada da gündem olan Mauro Icardi'nin sırrı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Şampiyonlar Ligi'nde uzun süre üstün oynadığı maçta Bayern Münih'e 3-1 mağlup olan Galatasaray'da maça iğneyle çıkan Mauro Icardi'nin kullandığı 'Panenka' penaltısı çok konuşuldu.

Dev maçın ardından Arjantinli yıldızın, 'Panenka' penaltılarını 'güvenli liman' olarak gördüğü ortaya çıktı.

Hafta sonu ligde oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Icardi, maçı tamamlamış ve sekerek stattan ayrılmıştı. Bayern Münih maçı için yapılan antrenmanlara çıkmayan Icardi'nin Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı maç saatine kadar net değildi. Kimi muhtemel 11'lerde Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz yer almıştı ancak Mauro Icardi, iğne tedavisiyle ilk 11'deki yerini aldı.

Bayern Münih karşısında erken dakikada geriye düşen Galatasaray oyunun hakimiyetini eline alıp art arda pozisyonlara giriyordu. 29. dakikada Zaha'nın pasında soldan sıfıra inen Kazımcan'ın geriye doğru pasına iyi hareketlenen Icardi, Kimmich ve Kim Min-Jae'nin müdahaleleri sırasında ayağına darbe alarak yerde kaldı. Maçın İtalyan hakemi Davide Massa tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi, müthiş bir soğukkanlılıkla 'Panenka' penaltısı attı ve skora dengeyi getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ikinci golünü atan Icardi, toplamda 16 maçta 15. gol sevincini yaşadı ve yüksek formunu sürdürdü.

Bu sezon attığı 15 golün 5'i penaltıdan

Galatasaray'da çıktığı 42 maçta 38 gol ve 10 asistle harika bir performans sergileyen Mauro Icardi, bu gollerin 11'ini penaltıdan kaydetti.

Arjantinli yıldız bu sezon attığı 15 golün 5'ini beyaz noktadan attı. Arjantinli golcü, Sarı-kırmızılı formayla 4 kez penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Neden penaltıyı panenka attı?

Galatasaray kariyerinde üç kez 'Panenka' tarzı penaltı kullanan Icardi, bunların ikisinde başarıya ulaştı, birinde ise köşe seçmeyip ortada duran kaleciye takıldı. Yıldız golcünün 'Panenka' penaltısını adeta bir güvenli liman olarak gördüğü ortaya çıktı. Geçen sezon 20. haftada Giresunspor maçında penaltı kaçıran Icardi, o maçtan sonraki hafta oynanan Ümraniyespor maçında 'Panenka' penaltısı atıp topu ağlara gönderdi.

ManU'ya karşı kaçırdı

3-3 biten Fatih Karagümrük maçına sakatlıktan çıktığı için sonradan giren Icardi, kazanılan penaltıyı 'Panenka' tarzı kullandı ancak kaleci Batuhan Şen hafif sağına gelen topu kolaylıkla kucakladı. Manchester United deplasmanında kalecinin sağına vuran Icardi, topu dışarı göndermiş ve büyük üzüntü yaşamıştı.

Panenka ile adından söz ettirdi

Geçen hafta Beşiktaş'a karşı oynanan maçta sağ ayağından sakat olmasına rağmen son bölümde kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi'nin sağ köşeye vuruşunda kaleci Ersin topa dokundu ancak müdahalesi yeterli olmayınca top ağlara gitti.

Yine sakat sakat çıktığı Bayern karşısında penaltıda topun başına geçen Icardi, 'Panenka' vuruşuyla topu ağlara gönderip adından söz ettirmeyi başardı.

Sakatlık sonrası panneka çözümü

Mauro Icardi, geçen sezon Ümraniyespor maçında attığı 'Panenka' penaltısıyla ilgili galibiyet sonrası şunları söylemişti: Önceki maçta penaltıyı güç odaklı kullanmıştım ama kaçtı. Bugün bacağımda biraz rahatsızlık ve ağrı vardı. Farklı bir tarzda vuruş yapmak istedim ve sonuç olarak golü attım.

Arjantinli golcü, iğneyle çıktığı Bayern Münih maçında da penaltıyı 'Panenka' tarzı kullanmayı tercih etti.

Benzema da yapmıştı

Şu anda kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Karim Benzema da 2021/22 sezonu Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında benzer bir kararla 'Panenka' penaltısı atmıştı. Manchester City ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, skor 4-2 iken son dakikalarda penaltı kazanmış, topun başına geçen Benzema, şık bir 'Panenka' vuruşuyla skoru 4-3'e getirmişti.

Real Madrid bu golünde avantajıyla rövanşta rakibini eleyerek finale yükselmiş ve kupayı kazanmıştı. Maçın ardından penaltıyla ilgili konuşan Benzema; "O anda ayağımda biraz ağrı vardı ve topa çok güçlü vurmak istemedim. Aklıma Zidane'ın Dünya Kupası'nda attığı penaltı geldi. Şansımı denedim ve golü attım." demişti.