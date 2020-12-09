Euro
9.4609
-0.09%
Dolar
7.8095
-0.12%
Altın
469.77
-0.09%
Borsa
1.34
0.75%
Bitcoin
143.912
-3.85%
EXEN Coin
10.74
-2.62%
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 7 C
    Mbappe: Irkçılık yapan hakem de oyundan atılsın

    Mbappe: Irkçılık yapan hakem de oyundan atılsın

    PSG - Başakşehir maçında Rumen hakem Sebastian Colţescu'nun Webo'ya ırkçı söylemlerinin ardından PSG'nin oyuncusu Mbappe, hakeme tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 00:32
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 01:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Şampiyonlar Ligi'nde bugün PSG Başakşehir maçı oynanırken ırkçılık olayı gerçekleşti.

    HAKEMDEN IRKÇI HAKARET

    Maç esnasında müsabakanın 4. hakemi Rumen Sebastian Colţescu, Başakşehirli yardımcı antrenör Pierre Webo'ya "negro" şeklinde ırkçı hakarette bulundu.

    Hakaret sonrasında Başakşehirli futbolcular sahayı terk etti.

    PSG - Başakşehir maçında Mbappe, ırkçılık yaban 4. hakemin de atılmasını istedi-Video

    Mbappe: Irkçılık yapan hakem de oyundan atılsın #1

    "IRKÇILIK YAPAN HAKEMİ DE ATACAKSIN"

    PSG'nin yıldız oyuncusu Mbappe, Sebastian Colţescu'nun yaptığı hakaret sonrasında, "O zaman ırkçılık yapan hakemi de atacaksın" ifadesinde bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir