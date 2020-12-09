Mbappe: Irkçılık yapan hakem de oyundan atılsın

Mbappe: Irkçılık yapan hakem de oyundan atılsın

PSG - Başakşehir maçında Rumen hakem Sebastian Colţescu'nun Webo'ya ırkçı söylemlerinin ardından PSG'nin oyuncusu Mbappe, hakeme tepki gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün PSG Başakşehir maçı oynanırken ırkçılık olayı gerçekleşti.

HAKEMDEN IRKÇI HAKARET

Maç esnasında müsabakanın 4. hakemi Rumen Sebastian Colţescu, Başakşehirli yardımcı antrenör Pierre Webo'ya "negro" şeklinde ırkçı hakarette bulundu.

Hakaret sonrasında Başakşehirli futbolcular sahayı terk etti.

PSG - Başakşehir maçında Mbappe, ırkçılık yaban 4. hakemin de atılmasını istedi-Video

"IRKÇILIK YAPAN HAKEMİ DE ATACAKSIN"

PSG'nin yıldız oyuncusu Mbappe, Sebastian Colţescu'nun yaptığı hakaret sonrasında, "O zaman ırkçılık yapan hakemi de atacaksın" ifadesinde bulundu.