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    Mbappe'den Alba'ya tehdit: Seni dışarıda öldürürüm

    Mbappe'den Alba'ya tehdit: Seni dışarıda öldürürüm

    PSG'nin Barcelona'yı 4-1 yendiği maçta tartışan Mbappe ile Alba arasında neler yaşandığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 14:30
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    İki gün önce oynanan Barcelona-PSG maçının yankıları sürüyor.

    Pique ile Griezmann arasında yaşanan küfürleşmenin ardından Mbappe-Alaba gerginliğinde de neler konuşulduğu ortaya çıktı.

    İşte yaşananlar:

    "BİRAZ BÜYÜ"

    Mbappe, Barcelona defans oyuncusu Sergino Dest'e kendisine dokunmaması uyarısında bulundu. Araya giren Alba ise PSG'li yıldıza "Biraz büyü." dedi.

    Mbappe den Alba ya tehdit: Seni dışarıda öldürürüm #1

    "SENİ DIŞARIDA ÖLDÜRÜRÜM"

    Bu andan itibaren iyice sinirlenen Mbappe'nin, Alba'ya "Seni dışarıda öldürürüm." diye çıkıştığı duyuldu.

    Bu sırada araya Gerard Pique girdi ve "Kimi öldürüyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Alba ise "Öğreniyor, öğreniyor." diyerek Mbappe'ye göndermede bulundu.

    Mbappe den Alba ya tehdit: Seni dışarıda öldürürüm #2

    Mbappe den Alba ya tehdit: Seni dışarıda öldürürüm #3

    Kavga eden Pique ve Griezmann birbirlerine küfretti HABERİ

    Mbappe den Alba ya tehdit: Seni dışarıda öldürürüm #4

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