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    Mbemba: Beraberlikle Avrupa Ligi'ni garantilediğimizi bilmiyorduk

    Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'dan yediği son dakika golü ile Avrupa'dan elenen Marsilya'da saha içindeki oyuncuların beraberlik halinde Avrupa Ligi'ne gideceklerinden habersiz oldukları öğrenildi.
    • 02.11.2022 - 18:10
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    Mbemba: Beraberlikle Avrupa Ligi'ni garantilediğimizi bilmiyorduk

    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda herşey son maça kaldı. Grupta dört takım da son 16 şansını son haftaya taşıdı.

    Son maçların ardından Tottenham ile Eintracht Frankfurt son 16 biletini alırken üçüncü Sporting, Avrupa Ligi'ne gitti. Son sırada kalan Marsilya ise Avrupa defterini kapattı.

    Marsilya son dakika golüyle Avrupa'ya veda etti

    Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, Chancel Mbemba'nın 45. dakikadaki golüyle Tottenham karşısında soyunma odasına 1-0 önde girdi.

    Bu sonuç Fransız ekibinin gruptan çıkmasına yetiyordu ancak Tottenham, 54. dakikada Clement Lenglet ile skoru 1-1'e getirdi.

    Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle giderken bu sonuç, Tottenham'ı gruptan çıkarırken Marsilya'nın ise yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmesi için yeterliydi.

    Ancak 90+5. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg'in golüyle Tottenham 2-1 kazandı. Böylece Fransız ekibi grup sonuncusu oldu ve Avrupa'ya veda etti.

    Mbemba: Beraberlikle Avrupa Ligi ni garantilediğimizi bilmiyorduk #1

    "Beraberlikle Avrupa Ligi'ni garantilediğimizi bilmiyorduk"

    Marsilya, Avrupa defterini dramatik bir şekilde kapatırken Tottenham karşısında takımın tek golünü kaydeden Mbemba, maçın ardından yaptığı açıklamayla bir skandalı ortaya çıkardı.

    RMC Sport'a konuşan Mbemba, sahadaki oyuncuların 1-1'lik skorla Avrupa Ligi'ne gidileceğinden habersiz olduklarını söyledi. "Beraberlikle Avrupa Ligi'ni garantilediğimizi bilmiyorduk. Yedek kulübesindeki oyuncular biliyordu fakat sahadakilerin haberi yoktu. İletişim yoktu. Bu bizim hatamız, bilmiyorduk"

    Mbemba: Beraberlikle Avrupa Ligi ni garantilediğimizi bilmiyorduk #2

    Marsilya grubu son sırada bitirdi

    Marsilya, Tottenham karşısında öne geçtiğinde canlı puan durumunda grup birinciliğine yükselmişti. Ancak mağlubiyetin ardından Fransız ekibi grubu son sırada bitirdi.

    Mbemba: Beraberlikle Avrupa Ligi ni garantilediğimizi bilmiyorduk #3


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