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Merih Demirallı Atalanta'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda
Şampiyonlar Ligi'nde kar nedeniyle ertlenen maçta Villarreal deplasmanda Atalanta'yı 3-2 yendi. Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan devi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
- Haber Merkezi
- 10.12.2021 - 10:24
- Güncelleme : 10.12.2021 - 10:57
Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda dün oynanması gereken Atalanta - Villarreal maçı bugün Gewiss Stadyumu'nda oynandı.
Karşılaşmayı İspanyol temsilcisi Villarreal 3-2 kazandırken goller 3 ve 51'de Danjuma'dan, 42'de Capoue'den geldi.
Atalanta adına ise 71'de Malinovsky ve 80'de Duvan Zapata rakip fileleri havalandırdı.
VILLARREAL SON 16’DA
Puanını 10 yapan Villarreal Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı.
Atalanta ise 6 puanda kaldı. İtalyan ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika forma giydi.