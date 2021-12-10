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    Merih Demirallı Atalanta'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda

    Şampiyonlar Ligi'nde kar nedeniyle ertlenen maçta Villarreal deplasmanda Atalanta'yı 3-2 yendi. Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan devi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 10:57
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    Merih Demirallı Atalanta'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda

    Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu'nda dün oynanması gereken Atalanta - Villarreal maçı bugün Gewiss Stadyumu'nda oynandı.

    Karşılaşmayı İspanyol temsilcisi Villarreal 3-2 kazandırken goller 3 ve 51'de Danjuma'dan, 42'de Capoue'den geldi.

    Atalanta adına ise 71'de Malinovsky ve 80'de Duvan Zapata rakip fileleri havalandırdı.

    VILLARREAL SON 16’DA

    Puanını 10 yapan Villarreal Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı.

    Atalanta ise 6 puanda kaldı. İtalyan ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

    Milli futbolcu Merih Demiral karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

    Merih Demirallı Atalanta dan Şampiyonlar Ligi ne veda #1

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