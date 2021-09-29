Messi barajın altına yattı

PSG-Manchester City maçında Lionel Messi'nin barajın altına yatması tepki topladı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain, Manchester City'yi konuk ederken Paris ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı.

PSG'nin gollerini Isrissa Gueye ve Lionel Messi kaydetti ve Arjantinli yıldız, böylece yeni takımı için ilk golünü atmış oldu.

MESSI BARAJIN ALTINA YATTI

Paris ekibiyle Manchester City'yi alt eden Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain için "bariyer" bile oldu.

Rio Ferdinand, Pochettino'nun Lionel Messi'ye verdiği görevi saygısızlık olarak görüyor.

Eski İngiliz futbolcu ve yorumcu Rio Ferdinand, BT Sport'a yaptığı açıklamalarda, Lionel Messi'nin, PSG barajında bariyer olarak görev yapmasını "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

“İNANAMADIK”

Pochettino, Messi’nin baraja yatırılmasıyla ilgili, "İnanamadık. O tarihin en iyilerinden biri, en ama en iyisi. Pochettino antrenmandayken birinin çıkıp, ‘Hayır, hayır, bu Messi'ye olamaz’ demesi gerekirdi.

Bunu yapamazsın, saygısızlık. Olmamalıydı. Takımda olsaydım ona 'Sakin ol, bunu senin için ben yapacağım. Messi böyle bir oyuncu değil' derdim.” ifadelerini kullandı.