Euro
13.3628
4.21%
Dolar
11.8767
4.12%
Altın
690.36
4.23%
Borsa
1.779
1.32%
Bitcoin
661.354
2.02%
BTXN Coin
21.45
5.14%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C
    Michy Batshuayi iyileşti

    Michy Batshuayi iyileşti

    Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, adale sakatlığının ardından yüksek ateş ve soğuk algınlığı problemini de atlattı. Genç santrfor, Ajax maçında sahada olacak.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’dan büyük umutlarla kiraladığı Michy Batshuayi, Kara Kartal’da etkili bir görüntü sergileyememişti.

    Buna ek olarak Hatayspor mücadelesinde yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle Sporting ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, Milli arada soluğu Londra’da almıştı.

    Tedavisine Chelsea’nin sağlık ekibiyle devam edilen Batshuayi, Alanyaspor karşılaşması öncesi İstanbul’a dönmüş ancak bu kez de soğuk algınlığı ve yüksek ateş belirtileri sebebiyle bu deplasmanda da yer almamıştı.

    Yoğun tedavi uygulanan Belçikalı futbolcu, sağlığına kavuşmasının ardından dünkü idmanda yer aldı.

    Michy Batshuayi iyileşti #1

    İLK 11'DE BAŞLAYACAK

    Başarılı futbolcu, idman eksiğini bireysel çalışmalarla birlikte kapatıp  Ajax’la oynanacak Şampiyonlar Ligi müsabakasında takımına katılacak. Deneyimli ismin, Vodafone Park’ta oynanacak müsabakaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.

    28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 maça çıkıp 4 gol ve 1 asistle oynamıştı.

    Michy Batshuayi iyileşti #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir