Michy Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözleri yeniden gündemde

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi konuk ekip Young Boys 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne kalan taraf oldu.

Young Boys, 87. dakikada attığı golle galibiyeti Young Boys'a getirdi.

Galatasaray'da Fernando Muslera, golün ardından Virginius'un sevincine tepki gösterince kırmızı kart gördü.

BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ GÜNDEMDE

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçeli taraftarlar, Michy Batshuayi'yi hedef aldı.

Sarı-lacivertli futbolseverler, Belçikalı golcünün Galatasaray'a imza attığı sözleri yeniden gündeme getirdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİDEN OYNAYACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Forvet oyuncusu, sarı-kırmızılı transfer olduğu gün şu ifadeleri kullanmıştı:

Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşılık çok çalışarak iyi sonuçlar almaya devam edeceğim. Yapmam gerekenleri yerine getireceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum. Bu statta oynamak muhteşem bir deneyim olacak. İnanılmaz bir taraftara sahibiz. Bu, bana daha çok çalışarak gol atma isteği veriyor.