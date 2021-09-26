Milan-Atletico Madrid maçının hakemi Cüneyt Çakır

Şampiyonlar Ligi'nde Milan-Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.

YARDIMCILAR BAHATTİN DURAN VE TARIK ONGUN

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Salı günü Milano'daki San Siro Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.